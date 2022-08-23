Berke Büyüktuncel plaketle ödül aldı! Berke Büyüktuncel kimdir, nerelidir? Berke Büyüktuncel boyu kaç?

Berke Büyüktuncel plaketle ödüllendirildi

Tofaş, kulübün altyapısından yetişen genç yıldızı Berke Büyüktuncel’i FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda göstermiş olduğu performans nedeniyle ödüllendirdi. 30 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında İzmir’dedüzenlenen ve 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızın gümüş madalya kazandığı FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı 12.3 sayı, 7.4 ribaund, 2.1 asist ve 2.1 top çalma ortalama istatistikleriyle tamamlayan Berke Büyüktuncel, şampiyonadaki bu performansıyla “en değerli beş oyuncu” arasına seçilmişti. Tofaş Basketbol Takımı’nın bugünkü antrenmanı sonrası Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Berke Büyüktuncel’e kulübü başarıyla temsil etmesinden dolayı plaket ve hediyesini takdim etti.

“Gururlu ve mutluyuz”

Öngören, “Biliyorsunuz burada çok önemsediğimiz ve inandığımız bir altyapı programımız var ve onlara değer veriyoruz. Birçok oyuncumuz bu altyapı programından çıkıyor. Şu anda 7 tane altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncumuz bu takımda yer alıyor. Yeni jenerasyondaki oyuncularımızın bir çoğu milli takımlar seviyesinde. Berke Büyüktuncel de onlardan biri. FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda göstermiş olduğu başarıdan ötürü ona tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi takım önünde sunmak istedik. Hem ülkemizi hem kulübümüzü başarıyla temsil etti. Onun bu başarısından dolayı gururlu ve mutluyuz. Üst yönetimimiz adına bu hediyeyi kendisine takdim ediyoruz” ifadelerini kullanırken, plakette “2022 yılında gerçekleşen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda göstermiş olduğunuz performansınız, turnuvanın en iyi beş oyuncusu arasına seçilmeniz ve kulübümüzü başarı ile temsil etmenizden ötürü tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz” denildi.

Berke Büyüktuncel kimdir, nerelidir?

2 Eylül 2004 doğumlu ve 2.02 cm boyundaki Berke Büyüktuncel, small forward (3) ve power forward (4) pozisyonlarında görev yapmaktadır. TOFAŞ Spor Kulübü altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Büyüktuncel, 2020-2021 sezonu itibarıyla genç yaşına rağmen A Takım kadrosuna dahil edilmiştir.

Doğum tarihi: 02.09.2004 (17 yaşında)

Berke Büyüktuncel boy: 2,06

Pozisyonu: SMALL FORWARD, POWER FORWARD

2019-2020 Sezonunda Basketbol Gençler Ligi’nde 5.4 sayı-2.2 ribaund-1.4 asist-2 blok; Adidas Next Generation Tournament’de 5 sayı-4.3 ribaund-1.5 blok ortalamalarıyla oynayan Berke Büyüktuncel, 2 Aralık 2020 tarihinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile oynanan karşılaşma ile kariyerinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi’nde forma giydi. Berke’nin bu karşılaşmada kaydettiği 3 sayılık isabet ING Basketbol Süper Ligi’nde 2004 doğumlu bir oyuncunun kaydettiği ilk basket olarak tarihe geçerken; 2020-2021 sezonunda BSL’de 5 maçta süre alan Berke Büyüktuncel, Türkiye ikincisi olarak tamamladıkları Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi’nde 11.3 sayı-8.4 ribaund-2.1 asist-1.5 blok-1.5 top çalma; Adidas Next Generation Tournament 2021’de ise 10.5 sayı-5.5 ribaund-2 top çalma istatistiklerine imza attı.

Berke Büyüktuncel, Milli takımlarda da U16, U17 ve U19 kategorilerinde görev yapmıştır.