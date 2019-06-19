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Berkay-Arda kavgasında ikinci duruşma ertelendi!

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavganın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmada Önder Tiryaki isimli bir kişi şahitlik yaptı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 23:17
Berkay-Arda kavgasında ikinci duruşma ertelendi!

Şarkıcı Berkay ile futbolcu Arda Turan arasında çıkan kavganın ikinci duruşması başladı. Tartışma esnasında orada olan Önder Tiryaki, davada şahitlik yaptı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şarkıcı Berkay Şahin ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen saç ve makyaj stilisti Önder Tiryaki, her iki tarafı da tanıdığını, bir ödül gecesi sonrası mekana gittiklerini, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin ile aynı masada bulunduklarını söyledi.

Arda Turan ve Özlem Şahin'in bir an konuştuğunu gördüğünü ifade eden Tiryaki, "Ben arkadaşımla konuştuğum için çok fazla dikkat etmedim. Aralarında ne konuştuklarını duymadım. Arda ile göz temasım dahi olmadı. Özlem Hanım yanıma geldi ve 'Beni Berkay'a götür' dedi. Bende Berkay'ın yanına götürdüm" diye konuştu.

Kavganın ve yaşanan arbedenin ardından Berkay'ın yanına giderek sakin olması gerektiğini anlatan Tiryaki, "Ben Berkay'ı sakinleştirmeye çalıştığım sırada Burak Yılmaz'ın bana küfürleri oldu ve gitmemi istedi. Berkay da 'Sen git kardeşim' ifadelerini kullanınca oradan ayrıldım." dedi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve tarafların beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı 11 Eylül 2019 tarihine erteledi.

"Davamın arkasındayım"

Şarkıcı Berkay, "Amacımız zaten bu olayı ispatlamaktı. Bizim şahidimiz de bunu söyledi. Bir diyalog olduğunu gördüğünü söyledi.Ama karşı taraf bunu reddediyordu. Zaten açık bu dava okuyabilirler. Önemli olan buydu başka bir şey söylemeye gerek yok. Yaptıkları şeyden özür dileyecek. Ben davamın sonuna kadar arkasındayım." açıklamasında bulundu.

"Örtüşen ifadeler"

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer de davayla ilgili, "Zaten bu tanık bizim tanığımız değil, resmi tanıktı. Mahkeme olay gecesi o masada olan herkesin bilgisine başvurdu. Ve en önemli tanık biraz önce mahkemede dinlendi olayla ilgili ve örtüşen ifadelerde bulundu. 11 Eylül'de karar verilecek" açıklamasını yaptı.

İddianamede istenen cezalar

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise, ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Söz konusu iddianamede, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin ile 10 Ekim 2018 gecesi Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin'in mekanda kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın yanına giderek omzundan dürttüğü, Şahin ile selamlaştıkları ve Turan'ın bu sırada Şahin'e yönelik cinsel taciz içerikli sözler söylediği aktarılıyor.

Özlem Şahin'in bu durumu eşi Berkay Şahin'e anlattığı, bu kişinin, Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız." dediği anlatılan iddianamede, Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, aralarında arbede yaşandığı, çevredeki kişilerce Şahin'in Turan'ın yanından uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydediliyor.

"Turan yanında 6-7 kişiyle hastaneye gitti"

Arda Turan'ın ise mekana birlikte geldiği Burak Yılmaz tarafından evine götürüldüğü ve saat 06.20 sıralarında Berkay'ın tedavi gördüğü özel hastaneye, yanında 6-7 kişiyle gittiği belirtilen iddianamede, Turan'ın hastaneye girdikten sonra Şahin ile hastanenin içindeki bir odaya geçtikleri, Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği, silahı Şahin'e uzatarak, "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin." dediği, Şahin'in elinden tabancayı alarak oturdukları yerdeki yan koltuğa bıraktığı belirtiliyor.

İddianamede, ikili arasında yaşanan diyaloğun ardından Turan'ın silahı alarak yere doğru bir el ateş ettiği anlatılırken, silah sesi üzerine Arda ve Berkay'ın bulunduğu odaya olay yerinde bulunanların geldiği, Berkay'ın gelen bu kişileri odadan gönderdiği, daha sonra Arda'nın hastaneden ayrılarak evine gittiği ifade ediliyor.

Berkay Şahin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "silahla tehdit" suçundan soruşturma yürütüldüğü hatırlatılan iddianamede, bu suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Neler olmuştu?

10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti.

Arda'nın Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık ettiği iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, futbolcu şarkıcının burnunu kırmıştı.

Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti.

Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte Arda Turan'a tepkiler artarken Berkay geri adım atmamış ve yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsini istemişti.

İlk duruşma 30 Ocak 2019'da gerçekleşmişti. Mahkeme heyeti, davayı 19 Haziran'da görülmesini uygun görmüştü.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 23:17
  1. İstanbul
  2. Arda Turan
  3. Berkay

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