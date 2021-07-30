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Spor Berkan Kutlu Galatasaray'da
Spor

Berkan Kutlu Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 08:39:00 -
Berkan Kutlu Galatasaray'da

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25.01.1998 doğum tarihli profesyonel futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

 

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