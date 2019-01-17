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Berfin'in yüzüne asit atan saldırganın kimliği belirlendi

İskenderun'da 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne sokak ortasında asit benzeri bir sıvı atarak kaçan saldırganın, genç kızın ayrıldığı nişanlısı olduğu ortaya çıktı.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:16
Berfin'in yüzüne asit atan saldırganın kimliği belirlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit benzeri sıvı atan saldırganın, ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Olay, 15 Ocak günü Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu bir kişi tarafından kesildi. Bu kişi, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Berfin Özek'in ifadesinde, saldırıyı ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, Çeltik'in yakalanması için çalışma başlattı. Eski nişanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Berfin Özek'in kendisinden ayrıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Çeltik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:16
  1. Adana
  2. Hatay
  3. İskenderun
  4. Berfin Özek
  5. Ozan Çeltik
  6. Asitli saldırı
  7. adam yaralama

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