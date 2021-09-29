Berfe Sancak kimdir? Berfe Sancak nereli, kaç yaşında?
Berfe Sancak internet ortamında en çok aranan konular arasında yer almasından sonra vatandaşlar Berfe Sancak’ın kim olduğunu sorgulamaya başladı. Hukuk eğitimin almasının yanında milli atlet olarak da Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil eden Berfe Sancak kimdir, nerelidir? Berfe Sancak kaç yaşında? İşte Berfe Sancak hayatı, başarıları.
Berfe Sancak, 4.04.1994 tarihinde İzmir’de doğdu. Berfe Sancak’ın babası milli sporcu, masterlarda Türkiye rekortmeni ve Balkan Şampiyonu Murat Sancak ile Berfe Sancak’ın annesi milli sporcu masterlarda Türkiye ve Balkan rekortmeni eşi Hanife Sancak’tır. Türkiye rekortmeni Berfe Sancak, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Milli atlet Berfe Sancak başarıları
Berfe Sancak’ın, üniversite adına katıldığı yarışlarda 200 metrede şampiyonluğu bulunuyor. Gençler 60 metre engel ve 200 metre, büyükler 60 metre, 200 metre ve 400 metrede Türkiye şampiyonluklarının sahibidir. Berfe Sancak, 4x400’de U-23, 4x200’de ise U-23 ve Büyükler Türkiye rekorlarının da sahibi.