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Aktüel Bereket Sigorta'dan üst düzey atama
Aktüel

Bereket Sigorta'dan üst düzey atama

Şirketin üst düzey yönetim kadrosuna iki yeni atama gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:32:19 -
Bereket Sigorta'dan üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Bereket Sigorta'nın Risk Yönetimi, Emeklilik ve Hayat Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Cenk Özçelik, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Faruk Gökçen atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tecrübe ve bilgi birikimini sektörün ve ülke ekonomisinin gelişmesi için en etkin şekilde kullanmayı, kurumsal yapısı yanı sıra etik değerleriyle müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyen Bereket Sigorta’nın üst düzey yönetim kadrosuna iki yeni atama gerçekleştirildi.

Bereket Sigorta'nın Risk Yönetimi, Emeklilik ve Hayat Teknik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Cenk Özçelik, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına ise Faruk Gökçen getirildi.

Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladığı eğitimin ardından profesyonel kariyerine başlayan Cenk Özçelik, 1994 yılından bu yana çeşitli sigorta şirketlerinde orta ve üst düzey pozisyonlarda çalışmaya devam etti. Vakıf Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ’de aktüerya ve reasürans yöneticiliği yapan Özçelik, yabancı sermayeli bir sigorta şirketinin kuruluşunda kurucu genel müdür olarak hizmet vermiş olup sonrasında sektörde gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar için danışmanlık hizmetinde bulunarak iş yaşamına devam etti.

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra Aviva Hayat ve Emeklilik AŞ’de sigortacılık kariyerine başlayan Faruk Gökçen, Groupama AŞ’deki satış kariyerinin ardından, Ziraat Sigorta ve Ziraat Hayat Emeklilik AŞ’de sırasıyla satış müdürü, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Son olarak Türkiye Hayat Emeklilik’te Teknik Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürüttü.

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