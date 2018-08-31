Bereket evin kapısını çaldı

İnşaat firmaları yılın ikinci dev kampanyasıyla bir kez daha kenetlendi. Bankasız, kefilsiz ve uzun vadeli ödeme planları ile tüketicilere yeni bir imkân sunan şirketler, iki ay içerisinde en az 50 bin ailenin daha ev sahibi olma hayallerinin kapısını açmış olacak.

SATIŞ OFİSLERİNE AKIN ETTİLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un detaylarını açıkladığı kampanyanın ilk üç gününde önce katılımcı firmaların projelerine ait web sayfalarını ziyaret eden vatandaşlar ardından satış ofislerinin yolunu tuttu. Vade farkının cezbedici olduğunu söyleyenlerin yanı sıra peşinatın ardından yapılacak iki ara ödemeye her hangi bir faizin yansıtılmayacak olmasından memnun olanlar da keselerine uygun ev arayışlarına cevap bulmaya çalıştı.

EMLAK KONUT BAŞI ÇEKİYOR

Yüzde 10 indirimin yanı sıra yüzde 10 peşinatı da cezbedici bulan tüketicilerin ilk tercihleri ise Emlak Konut GYO güvencesinde satışa sunulan 33 proje oldu. Emlak Konut GYO’nun web sayfasının yanı sıra ilgili şirketlerin satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı 15 bini buldu. İlk satışlarla moral bulan şirket temsilcileri ise soru yağmuru karşısında 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte daha uzun mesai yapmak zorunda kaldı. Sorular arasında dairelerin anahtar teslim süresi, toplam maliyeti, peşinatı döviz ya da altın bozdurarak ödendiği takdirde imzalanacak sözleşmenin detayı başı çekti. Döviz ve altın bozdurarak peşinat ödemesi yapmak isteyenler verilen garantinin detayını anlatan ofis temsilcileri bu yolla alım yapanların sayısının az olduğunu, ağırlıklı olarak metrekaresi 5 bin liranın altında satışı yapılan dairelerin tercih edilmek istendiğini dile getirdi. Bu açıdan bakıp yaptığımız incelemede en uygun fiyatlı dairelerin Emlak Konut GYO’nun Anadolu’daki Nevşehir ile Gebze projelerinde, İstanbul’da ise Sur Yapı imzalı SEMT projesinde olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu’dan İstanbul’da emlak yatırımı yapmak isteyenler de projelerle ilgili bilgi almak için telefona sarıldı.

ALAN DA MEMNUN SATAN DA

Şirket yöneticileri ile temsilcileri ise asıl kazananların kampanya aracılığı ile konutlarına kavuşacak vatandaşların olacağını vurguladı. ’’Bırakın elimizi, gövdemizi taşın altına koyduk’’ diyen temsilciler ’’ Herşeye rağmen Allah bereket versin’’ mesajını vererek, kampanyanın finalinde aynı fiyattan konut üretmenin imkânsız olduğuna dikkat çektiler.

DESTEK ÇIĞ GİBİ

Emlak Konut GYO’nun 33 projesiyle katıldığı kampanyaya destek çığ gibi büyüyor. Kampanyaya katılan inşaat firmaları ise şöyle: Hasanoğlu İnşaat, Teknik Yapı, Sur Yapı, Tahincioğlu, Dap Yapı, Nef, Kuzu, EYG Grup, Pasifik İnşaat, Demir İnşaat, Babacan İnşaat, Ege Yapı, Oyak İnşaat, Özak GYO, Fuzul İnşaat, Şua İnşaat, Roya İnşaat, Sıtar İnşaat, Aslan Yapı, Torkam İnşaat, Yeni Yapı, İdealist GYO, İnsay Yapı, Mint Yapı, DKY İnşaat, Yiğit Grup, Fer Yapı, Garanti Koza, Solid, Arıkan Yapı, Aşçıoğlu İnşaat, Bay İnşaat, Bayraktar İnşaat, Baysaş İnşaat, Beyaz İnşaat, Dekar Yapı, Demirli İnşaat, Doğa Şehircilik, Erkanlı Yapı, Gedizler Yapı, Güral İnşaat, Gürsoy İnşaat, Habitat İnşaat, Halzdız İnşaat, K Yapı, Keleşoğlu İnşaat, Merttaş Yapı, Nida İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Ofton İnşaat, Özyurtlar İnşaat, Saral Yapı, Seba İnşaat, Soyak Yapı, Şua İnşaat.