Berdan Irmağı'nda alarm, su seviyesi köprüye dayandı
Berdan Irmağı'nda alarm, su seviyesi köprüye dayandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Berdan Irmağı'nda su seviyesinin hızla yükselmesi endişeye neden olurken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Artan yağışların etkisiyle debisi yükselen Berdan Irmağı'nın suyu, Berdan Köprüsü'ne santimetreler kala alarm seviyesine ulaştı. Suyun köprüden taşması halinde Adana ve Mersin ulaşım yolu olan D-400 Karayolunun trafiğe kapatılması bekleniyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, olası bir taşkın riskine karşı emniyet ve belediye ekipleri bölgede hazır bekletiliyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de suyun taşma ihtimaline karşı gerekli müdahaleler için teyakkuzda. Öte yandan Tarsus Emniyet Müdürü Berat Günçiçek de taşkın riskinin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

