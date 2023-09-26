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Gündem Berceste'nin sahibi iş adamı Orhan Akdoğan son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

Berceste'nin sahibi iş adamı Orhan Akdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 18:31:00 -
Berceste'nin sahibi iş adamı Orhan Akdoğan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul ve Ankara arasında birçok yol üzeri tesisi bulunan iş adamı Orhan Akdoğan, memleketi Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yıllar önce kurduğu Berceste isimli yol üzeri tesisleri İstanbul ve Ankara güzergahında çoğaltan ünlü iş adamı Orhan Akdoğan, hastalığı sebebiyle uzun süredir gördüğü tedavinin ardından dün hayatını kaybetti.

Akdoğan, bugün memleketi Kaynaşlı’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, acılı aileye baş sağlığı diledi.

Orhan Akdoğan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı’na defnedildi.

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