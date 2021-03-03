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Gündem Berberler saat kaça kadar açık? Market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu çalışma saatleri
Gündem

Berberler saat kaça kadar açık? Market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu çalışma saatleri

Berberler saat kaçta açılıyor? Berberler saat kaçta kapanıyor? 1 Mart Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine ilişkin İçişleri Bakanlığı düşük, orta, yüksek riskli illerde market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin açılış ve kapanış saatlerine ilişkin son dakkika genelge yayımladı. Peki marketler kaçta açılacak? Marketler kaçta kapanacak? Berberler saat kaça kadar açık? Berberler kaçta kapanacak? Güzellik salonları kaçta açacak, kaçta kapatacak? İşte market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu çalışma saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:46:00 - 2021-03-03 09:46:57
Berberler saat kaça kadar açık? Market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Genelgede, Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak 4 ayrı risk grubuna ayrıldığı anımsatıldı. Her bir risk grubunda uygulanacak tedbirlerin açıklandığı ifade edilen genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği hatırlatıldı.

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Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

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