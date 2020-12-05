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Yaşam Berber ve kuaförler yarın 5 Aralık Cumartesi açık olacak mı?
Yaşam

Berber ve kuaförler yarın 5 Aralık Cumartesi açık olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma uygulaması bu gece itibariyle başladı. Bazı işletmelerin açık bazılarınınsa kapalı olacağı hafta sonu kısıtlamasında berberler ve kuaförlerin açık olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki 5 Aralık Cumartesi kuaförler ve berberler çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 00:40:00 -
Berber ve kuaförler yarın 5 Aralık Cumartesi açık olacak mı?

Berberler yarın açık mı? 5 Aralık Cumartesi kuaförler ve berberler çalışıyor mu?

Berber ve kuaförler yarın 5 Aralık Cumartesi açık olacak mı?

Bakanlıktan gelen son genelgenin adından berber ve kuaförlerin kapalı mı, açık mı olduğu sorgulanıyor. 30 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giren kısıtlamalar çerçevesinde berber, kuaför ve güzellik salonları yarın (5 Aralık Cumartesi) kapalı olacak.

Hafta sonu marketler açık olacak mı? 5-6 Aralık markete gitmek yasak mı?
Hafta sonu marketler açık olacak mı? 5-6 Aralık markete gitmek yasak mı?

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Hafta sonu marketler açık olacak mı? 5-6 Aralık markete gitmek yasak mı?

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