Berber ve kuaförler yarın 5 Aralık Cumartesi açık olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma uygulaması bu gece itibariyle başladı. Bazı işletmelerin açık bazılarınınsa kapalı olacağı hafta sonu kısıtlamasında berberler ve kuaförlerin açık olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki 5 Aralık Cumartesi kuaförler ve berberler çalışıyor mu?