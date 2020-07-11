Berber kalfasının tabancayla öldürülmesinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

ADANA (AA) - Adana'da, berber kalfasının çalıştığı iş yerinde tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kiyga'nın (44), 8 Temmuz'da Güney T. tarafından iş yerinde tabancayla öldürülmesinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, Aytekin Kiyga'nın selam vermek için Güney T'nin yanına gelmesi, zanlının ise kendisine elini uzatan berber kalfasına tabancayla ateş edip kaçması yer alıyor.

Berber kalfalığının yanı sıra şarkıcılık da yaptığı öğrenilen Kiyga, 8 Temmuz'da Güney T'nin tabancayla ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmiş, kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı. Güney T'nin ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Mesut T'ye de ev hapsi cezası verilmişti.