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Berbatov 20 yıllık futbol kariyerini sonlandırdı

Bulgaristan'ın yıldız futbolcularından Dimitar Berbatov, futbolu bıraktığını ve emekliye ayrıldığını açıkladı.

20 Eylül 2019 Cuma 07:55
Berbatov 20 yıllık futbol kariyerini sonlandırdı

Bulgar golcü Dimitar Berbatov, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını açıklayan 38 yaşındaki santrfor, bir yılı aşkın süredir futboldan uzak kaldığını hatırlatarak, "Bu uzun yolculuğun ardından artık kariyerime sona vermek için doğru zaman geldi. Ama bu bir son değil, futbolun içinde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

18 yaşında başladığı kulüp kariyerinde Bayer Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, son olarak geçen yıl Hindistan temsilcisi Kerala Blasters'ta görev almıştı.

Berbatov, Bulgaristan Milli Takımı'nda 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 07:55
  1. Dimitar Berbatov
  2. emeklilik kararı
  3. Anadolu Ajansı

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