Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili namazı, zikirleri, duaları

Üç ayların manevi ikliminde idrak edilen Berat Kandili, Müslümanlar için bağışlanma, arınma ve ilahi rahmete nail olma ümidiyle karşılanan en özel geceler arasında yer alıyor. Şaban ayının 15’inci gecesine denk gelen bu mübarek zaman diliminde, ibadet etmek, dua etmek ve tövbe ile Allah’a yönelmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle Berat Kandili’nin tarihi kadar, bu gecede kılınacak namazlar, yapılacak zikirler ve edilecek dualar da merak ediliyor.

Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, yarın 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek. Berat Kandili, üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15’inci gecesine denk geliyor. İslam inancında berat kelimesi, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarını taşıyor.

Efendimizin Berat Kandili’ne ilişkin şu ifadeleri rivayet ediliyor:

Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili’nin 2 Şubat’ta idrak edilmesinin ardından, On bir ayın sultanı olarak tanımlanan Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak. Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart’ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta karşılanacak.

2026 dini günler takvimi

2 Şubat 2026 Berat Kandili

19 Şubat 2026 Ramazan başlangıcı

16 Mart 2026 Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı arefesi

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı birinci gün

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı ikinci gün

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı üçüncü gün

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı arefesi

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı birinci gün

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı ikinci gün

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı üçüncü gün

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı dördüncü gün

16 Haziran 2026 Hicri yılbaşı

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Üç ayların başlangıcı

10 Aralık 2026 Regaip Kandili

Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

Berat Kandili’nde kılınan namazlar nafile namazlardır. İslam alimleri, Berat Kandili’nde kılınacak nafile namazlar, bu namazların rekat sayıları ve okunacak sureler konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur.

Bu gecede kılınacak nafile namazların akşam ile yatsı namazı arasında ya da yatsı namazından sonra eda edilmesi tavsiye edilir. Berat gecesinde hacet namazı, altı rekatlık namaz, on iki rekatlık namaz, yüz rekatlık namaz ve on dört rekatlık namaz kılınabileceği belirtilmiştir.

Altı rekat Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

Berat gecesinde akşam ile yatsı namazı arasında kılınması tavsiye edilen altı rekatlık namaz, ikişer rekat halinde eda edilir. İmam-ı Zebidi ve Şeyh Ahmed Deyrabi gibi alimlere göre her rekatta bir Fatiha ve altı İhlas Suresi okunur. Her iki rekat sonunda selam verilir ve her selamdan sonra bir Yasin-i Şerif okunur.

Birinci Yasin-i Şerif’te ömür için bereket, ikinci Yasin-i Şerif’te rızık için bereket ve belalardan korunma, üçüncü Yasin-i Şerif’te ise kimseye muhtaç olmadan imanla güzel bir ömür sürme niyeti edilir.

On iki rekat Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

Berat Kandili’nde on iki rekatlık nafile namaz kılmak da alimlerin tavsiyeleri arasında yer alır. Bu namazda her rekatta bir Fatiha ve elli İhlas Suresi okunur. Zünnun-u Mısri Hazretleri’nden rivayet edildiğine göre Berat gecesi on iki rekat namaz kılıp her rekatta elli İhlas okuyan kişinin yüz rekat namaz sevabı alacağı ifade edilmiştir.

Yüz rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

Berat gecesinde kılınması tavsiye edilen bir diğer namaz Salatül Hayr olarak bilinir. Bu namazda her rekatta bir Fatiha ve on İhlas Suresi okunur ve her iki rekatta bir selam verilir. Rivayetlerde bu namazın, kulun o gece Allah’tan dilediği hayırlı isteklerin kabulüne vesile olacağı ifade edilmiştir.

Berat Kandili’nde hacet namazı nasıl kılınır?

Hacet namazı, dünya ve ahirete dair dileklerin kabulü için Allah rızası gözetilerek kılınan nafile bir namazdır. Hacet namazı iki veya dört rekat olarak kılınabilir. Dört rekat kılınması halinde birinci rekatta Fatiha’dan sonra üç Ayet-el Kürsi, diğer rekatlarda ise Fatiha ile İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Berat Kandili gecesi yapılacak zikirler

Berat Kandili gecesinde tevbe, istiğfar ve salavatlar büyük önem taşır. Bu gecede Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Estağfirullah zikirleri bolca çekilir. Peygamber Efendimize salavat getirmek de bu gecenin en faziletli ibadetleri arasında yer alır.

Berat gecesinde çekilmesi tavsiye edilen tesbihler ve sayıları

Bin defa La ilahe illallah

Beş yüz defa Subhanallah

Üç yüz defa Elhamdülillah

İki yüz defa Allahu Ekber