Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikirler çekilir?
Berat Kandili gecesini ibadet ile geçirecek olan müslümanlar çekilecek tesbih ve zikirler konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu gece bolca ibadet yapılarak geçirilecek. Günlük kılınan beş vakit namaza ek olarak nafile namazlar kılınacak. Tevbe edilecek, istiğfar çekilecek. Peki Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikirler çekilir?
İslam aleminde önemli gün ve gecelerden biri de Şaban ayının 15'inci gecesi olarak bilinen Berat Kandili gecesidir. Berat Kandili gecesi Kuran-ı Kerim okunacak, nafile namazlar kılınacak ve bolca tevbe ve istiğfar çekilecek. Peki Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?
ŞABAN AYI VE BERAT GECESİ ZİKİRLERİ
Şaban ayının ilk on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa: Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.
Şaban ayının ikinci on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa: Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa: Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanü
BERAT KANDİLİ GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER
Bin adet Estağfirullah El Azim
Bin 1 adet ihlas Suresi
Bin adet La İlahe İllallah
Bin adet Salavat
Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil
Yüz adet Besmele
129 Adet Ya Latif
BERAT KANDİLİ TESBİH ÇEKERKEN OKUNACAK ZİKİRLER
Berat Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Berat Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
Lâ ilâe illallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
Estağfirullah
Sübhanallah
Elhamdülillâh
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Allah
tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.
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