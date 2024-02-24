Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikirler çekilir?

İslam aleminde önemli gün ve gecelerden biri de Şaban ayının 15'inci gecesi olarak bilinen Berat Kandili gecesidir. Berat Kandili gecesi Kuran-ı Kerim okunacak, nafile namazlar kılınacak ve bolca tevbe ve istiğfar çekilecek. Peki Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?

ŞABAN AYI VE BERAT GECESİ ZİKİRLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa: Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa: Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa: Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanü

BERAT KANDİLİ GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Bin adet Estağfirullah El Azim

Bin 1 adet ihlas Suresi

Bin adet La İlahe İllallah

Bin adet Salavat

Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

Yüz adet Besmele

129 Adet Ya Latif

BERAT KANDİLİ TESBİH ÇEKERKEN OKUNACAK ZİKİRLER

Berat Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Berat Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Lâ ilâe illallah

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

Estağfirullah

Sübhanallah

Elhamdülillâh

Allahu ekber

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Allah

tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.