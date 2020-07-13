Berat Albayrak'tan Azerbaycan'a tam destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen kalleş saldırıyı kınadı. Bakan Albayrak Türkiye'nin, daima Azerbaycan'ın yanında olacağını kaydetti.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği kalleş saldırının arından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.