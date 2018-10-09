Berat Albayrak: Yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaza zam yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

YÜZDE 10 İNDİRİM KAMPANYASI

Albayrak, yıllık yüzde 24.5'e ulaşan enflasyonla mücadele kapsamında, firmalarla ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Tüm firmalara konu ile ilgili çağrı yapan Albayrak, indirim kararlarının firmaların inisiyatifinde olacağını ve "hali hazırdaki indirim kampanyalarına ek olarak yapılacağını" belirtti.

İndirim kampanyasına katılacakların işyerlerinin girişine 'mücadelenin logosunu' asmasını isteyen Albayrak, halka da çağrı yaparak bu logoların bulunduğu firmalardan alışveriş yapın dedi.

Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimine yönelik spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmış, ardından etkin bir mücadele içine girmiştir. Ağustos ayında başlayan ve eylülde etkisini hissettiren aksiyon ve adımlarımızla piyasaların adımları gerçekleştirmiştir.

'ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM YOK'

Bugün açıklayacağımız programla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız. Spekülatif ataklar ağustos ve eylül ayı ile birlikte püskürtülmüştür.

Yatırımcı güvenini çok ileriye taşıyacağız. Şimdi sıra kur dalgalanmalarında dengelenmeyi sağlamakta. Kurdaki hareket fiyat geçişkenliği oluşturdu. Eylül ayı enflasyon rakamları uzmanları da şaşırtacak şekilde yüksek geldi.

Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Spekülatif ataklarla oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bugün kar artırma amacıyla yapılacak her girişim, yakın gelecekte daha büyük zararlara neden olacaktır.

Bütün paydaşların birlikte kazandığı bir tablo oluşturacağız. İşsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çalıştık. Girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan hareketliliğin firmalarımızı zarara sokmayacak ve işsizliği artırmayacak bir program üzerinde çalıştık.

Tüm firmalarımızdan yüzde 10 indirim yapmalarını istedik. Bu mücadeleye katılacak tüm firmalarımız, belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını beyan etti. Burada enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin tüm markaları var. Bu mücadeleye sahip çıkın, omuz verin.

Bu kapsamda bir internet sitesi kurduk. Vatandaşlarımız yüzde 10 indirim logosu olan işyerlerini tercih etsinler.

Öncelikli olarak yine küresel olarak çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız.

KREDİLERDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Bekleyen KDV iade ödenme süreçlerini çok ciddi hızlandırarak yıl sonuna kadar neticelendirmeyi taahhüt ediyoruz. İşçi çıkarmalarının önüne geçilmesi aşamasında işletmelerimize destek vereceğiz.

1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bankalarımız yüksek faizle kullandırdığı kredilerde yüzde 10 indirim yapacağını söyledi.

GIDA ÜRÜNLERİNE YAKIN TAKİP

Hal yasası ekim ayında meclis komisyonunda göreceğiz, böylece komisyonculuk kaldırılacak. Ürünlerin bozulmasını engellemek için yeni standartlar uygulayacağız.

Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği ürün gözetim mekanizması için çalışmalar başladı.

Fırsatçılık ve stokçulukla etkin mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan bu mücadeleye sahip çıkmalarını istiyoruz."