Berat Albayrak uzun süre sonra görüntülendi! Yanındaki isim dikkat çekti
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Süleymaniye'de bulunan bir çorbacıda görüntülendi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün İstanbul'un Fatih ilçesinde Süleymaniye semtinde yer alan bir çorbacıda görüntülendi.
Milli Gazete'de yer alan habere göre; Berat Albayrak'a Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin eşlik etti.
Berat Albayrak, Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurmuştu.
İletişim Başkanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denilmişti.
Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atanmıştı.