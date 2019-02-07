Berat Albayrak: Türkiye çok güçlü bir refleksle karşılık verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Sebze-meyve fiyatlarında artış

Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Yüzde 6,5'luk fahiş bir fiyat artışı olmuş.

Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada tanzim satışına başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız.Taşıma zincirinden dolayı maliyet yüzde 30 artıyor.

Seracılık için yeni model

Seracılıkta bir yerine 10 birim üretilebilecek finans modeli olacak. Seracılarımıza uzun maliyetli finanasman desteği sağlayacağız.

Gıda komitesi çalışmalarını çok yakında bitirecek. çok yakında bu sorunu gündemden çıkaracağız.

Üniversite yılları

90'lı yıllar benim hayatımda hüzünlü yıllar, Türkiye için de hüzünlü yıllar. Bu beni sosyal bir üniversite hayatına itti. Dolu dolu yaşadığım yıllar oldu.

Dünyada insanlar 3,5-4 saat sosyal medyaya vakit geçiriyor. Bu çılgın bir saat. 3,5-4 saat ne sevdiğimize vakit ayırıyoruz ne de iş yerinde verimli vakit geçirebiliyoruz.

Küresel ekonomideki gelişmeler

2008 sonrasında Çin-ABD ekseninde yeni bir dünya oluştu. Dünyada 16 ekonomik krizin 12'si savaşla sonuçlanmıştır.

Enteresan tarihi dönemlerden geçiyoruz. Ticaret savaşlarında fırtınaya karşı altyapı güçlenmeli. Altyapımızı, üzerine koyarak güçlendiriyoruz.

Dolar kurundaki yükseliş

Dünya tarihinde çok az ülkenin maruz kaldığı bir finansal operasyona Türkiye 3 ayda çok güçlü bir refleksle karşılık verdi.

Ekonomideki son gelişmeler

Son üç ayda ekonomiye destek için vergi teşviği geldi.

Kur fiyatlamasıyla algı bozuldu, fiyatlar arttı. Dolar 8,5 TL olacak diyenler ortadan kayboldu.

Enflasyonla topyekün mücadele programı toplumsal bilinçlenme ve şuurlanma noktasında bu algıyı yıkmak için oluşturulan önemli bir programdı ve başarıya ulaştı.