Berat Albayrak söylediğinde alay ediyorlardı! İşte yaz saati kararı ile tasarruf edilen büyük rakam!
Berat Albayrak Enerji Bakanı, Fatih Dönmez de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı iken geçilen "yaz saati" uygulaması sayesinde bugüne kadar tasarruf edilen rakam açıklandı. Bakan Dönmez, 5 yıldır faaliyette olan uygulamayla elektrikte toplam 6 milyar liralık tasarruf gerçekleştiğini belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne konuştu.
Berat Albayrak dediğinde alay ediyorlardı!
Kış saati uygulamasına değinen Bakan Dönmez, şöyle konuştu:
"2016'dan bu yana elektrikte 6,82 milyar Kilowatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira."
Türkiye yaz saati uygulamasına Berat Albayrak Berat Albayrak Enerji Bakanı, Fatih Dönmez de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı iken geçmişti.