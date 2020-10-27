Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomide bir dönüm noktası yaşandığını vurgulayan Bakan Albayrak "Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." ifadelerini kullandı.

"Çok uluslu şirketler ülkemize yönlendi"

Berat Albayrak, açıklamalarına şu sözler ile devam etti:

"Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı. Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var.

Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor. Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi.

'Türkiye güçlü ve büyük bir pazar'

Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür. Türkiye; hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar.

Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor."