Beraber geldiler beraber gidiyorlar! Muhalefetin Ali Koç-Ekrem İmamoğlu hayal kırıklığı

Biri devraldığı kulübü diğeri de şehri rezil etti.

Tarihler 2018'i gösterirken büyük kongrede Aziz Yıldırım'ın karşısına Ali Koç çıktı. Ali Koç o günlerde büyük projeler, peş peşe gelecek şampiyonluklardan bahsediyordu. Kongrede kazanan isim Ali Koç oldu. Aradan yıllar geçti.

Bir şampiyonluk bile göremediler!

Başkanlık koltuğunda 6. yılını doldurmak üzere. Fenerbahçe taraftarı bu süre boyunca hiçbir şampiyonluk göremedi. Milyon dolarlar harcanarak gelip giden teknik direktörler ve futbolcular olmasına karşın ortada büyük bir hezimet birikti. Ali Koç Haziran ayında başkanlığı bırakacağını açıkladı.

Ali Koç göreve geldikten sonra onunla birlikte yazılan senaryoların içinde olan Ekrem İmamoğlu da benzer bir sona doğru ilerliyor.

2019 seçimlerinde İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'ndan büyük beklentiler vardı. Muhalifler; Ekrem İmamoğlu ile Ali Koç'un yeni bir Türkiye sayfasını açacaklarından bahsediyordu. Gelmeyen şampiyonluklar, başarısız transferler gibi İstanbul'da da yürümeyen otobüsler, binilemeyen metrobüsler, otobüs yangınları, Ekrem İmamoğlu'nun sonunu adım adım hazırladı.

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31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Murat Kurum var. Kurum, İstanbul'un sorunlarına karşı büyük projelerle sahaya inerek çalışmalarına başladı bile..

2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerden terör sözcüsü DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti kendi adaylarıyla seçmenin karşısına çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki iddiası da günden güne düşüyor. Koç ile İmamoğlu ortak sona yaklaşıyor.

Kaynak: Ensoonhaber