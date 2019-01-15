Beraatini talep eden uyuşturucu satıcısına 12 yıl hapis

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Sanıklardan biri beraat etti

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Deniz B. duruşmada hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Tuncay B. ve Engin B. ise duruşmaya katılmadı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Deniz B., tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti Deniz B. hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay, Engin B.’ye ise ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Tunca B. hakkında beraat kararı verildi.