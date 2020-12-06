Benzinlikte araba yangını korkuttu...
Akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen sürücü aracın motor kısmı alev almaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Büyük paniğin yaşandığı olayda alevler bir kişi tarafından tüple söndürülürken, vatandaşlar da kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta benzin almaya gelen sürücü beklemeye başladı.
Çalışanlardan biri yangın söndürücüyü alıp aleve müdahale ederken, hafif ticari araçta bulunan sürücü ve diğer kişiler istasyonun dışına kaçtı. Tüm bu olaylar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.