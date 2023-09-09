Benzinli artıyor dizel geriliyor! Elektrikli araçta pazar lideri kim?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg elektrikli araç pazarının sürükleyici gücü olmaya devam ediyor. Yollara çıktığından beri başta kamu olmak üzere özel sektörün de tercih ettiği bir otomobil konumunda olan araca vatandaşların da ilgisi yoğun. Araç segment çeşitliliğini artırmayı amaçlayan marka aynı zamanda rakipleri için de sürükleyici bir rol oynuyor.

İlk 8 aylık süreçteki gelişme

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışlarının payı bu yılın ilk 8 ayında yüzde 4'e yaklaşırken, Togg T10X modeli ile satışa başladığı 4 ay içerisinde tüm elektrikli araç pazarında en çok satan marka ve model kategorisinde lider oldu.

Benzinli satışları artışta

Pazarda bu yılın ilk 8 ayında benzinli otomobiller 401 bin 118 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 91 bin 492 adetle ikinci sırada yer aldı.Hibrit otomobil satışları 60 bin 489 ve otogazlı otomobil satışları da 6 bin 429 adet oldu.Elektrikli otomobil satışları ise 22 bin 891 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde kalmaya devam etti. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 3 bin 283 elektrikli otomobil satılmıştı.

Elektrikli satışları fırladı

Benzinli otomobil satışları bu yılın ilk 8 ayında 2022'in aynı dönemine göre yüzde 61,6, dizel otomobil satışları yüzde 51,7 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 2,4 yükseldi.Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 65,7 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 597,3 artış kaydetti.

Ocak-Ağustos 2022'de yüzde 70 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 61,6'ya geriledi.

Dizeller geriledi

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 17'den 15,7'ye ve otogazlı otomobillerin payı 1,8'den yüzde 1,1'e geriledi.Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,9'dan yüzde 3,9'a yükseldi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,3'ten yüzde 10,4'e çıktı.

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3 bin 400 adet teslim etti

ODMD verilerine göre, Togg ilk 8 ayda T10X modeliyle 3 bin 400 teslimata imza atarak, elektrikli araç segmentinin lokomotif markası olmayı başardı. Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre T10X, satışa sunulduğu nisan ayından bu yana geçen 4 ay içinde otomotiv pazarında önemli başarılar elde etti.

T10X, tüm elektrikli araçlar pazarında yüzde 18,2, elektrikli SUV segmentinde yüzde 33,3, elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 55,3 ve ağustos ayında tüm binek araç pazarında yüzde 3'lük pazar payına ulaştı.