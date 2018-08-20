THY - Trabzon
0553 313 94 23

Benzini biten motosikleti ayağıyla itti!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yan yolda benzini biten bir motosikleti başka bir motosikletli ayağıyla iterek benzinliğe götürmeye çalıştı. Motosikleti benzinliğe kadar ayağıyla iten diğer motosiklet sürücüsü daha sonra yoluna devam etti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:35
Benzini biten motosikleti ayağıyla itti!

İstanbul Bahçelievler’de bir motosiklet sürücüsü, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla itti. Sabah saatlerinde meydana gelen olay ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Bahçelievler’de bu sabah saatlerinde ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Bahçelievler yan yolda benzini biten bir motosikleti başka bir motosikletli ayağıyla iterek benzinliğe götürmeye çalıştı. Motosikletin sürücüsü, benzini biten motosikleti E-5 yan yolda diğer sürücü ve vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ayağıyla itmeye başladı. Hem kendisini hem de trafikteki diğer araç sürücülerini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, benzini biten diğer motosiklet sürücüsünü benzinliğe kadar itti.

Motosikleti benzinliğe kadar ayağıyla iten diğer motosiklet sürücüsü daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise bir cep telefonunun kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:35
  1. İstanbul
  2. Benzini biten motosiklet
  3. ayağıyla itti
  4. trafikte tehlikeli hareket

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı
    1. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bayram..
    2. Samsun'da erkek cesedi bulundu
    3. Çorum'da traktör eve girdi: 5 yaralı
    4. Diyarbakır'da yaşlılara ATM’den para..
    5. Nevşehir’de kaçak içki operasyonu: 3..
    6. Karaman'da kamyonet devrildi: 1 kişi..
    7. İran'dan açıklama: ABD ve İsrail'in..
    8. Çeçenistan’da polis merkezine saldırı:..
    9. Vatan haini Cem Özdemir, ağzındaki..
    10. ‘Hudut kartalları’ FETÖ’cülere göz..
    11. UEFA, yılın futbolcusu adaylarını..
    12. Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Büyükelçiliği'ne..
    13. Almanya Başbakanı Angela Merkel:..
    14. Gaziantep’te 75 kilo esrar ele..
    15. AK Parti'nin bayram programı belli oldu
    16. Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi..
    17. Rusya'dan E-Vize açıklaması!
    18. Bedelli askerlikler ne zaman askere..
    19. Bir ilçe o gence ağladı! Bir hafta..
    20. Erdoğan'dan Uras ailesine başsağlığı!
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda