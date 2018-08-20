Benzini biten motosikleti ayağıyla itti!

İstanbul Bahçelievler’de bir motosiklet sürücüsü, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla itti. Sabah saatlerinde meydana gelen olay ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Bahçelievler’de bu sabah saatlerinde ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Bahçelievler yan yolda benzini biten bir motosikleti başka bir motosikletli ayağıyla iterek benzinliğe götürmeye çalıştı. Motosikletin sürücüsü, benzini biten motosikleti E-5 yan yolda diğer sürücü ve vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ayağıyla itmeye başladı. Hem kendisini hem de trafikteki diğer araç sürücülerini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, benzini biten diğer motosiklet sürücüsünü benzinliğe kadar itti.

Motosikleti benzinliğe kadar ayağıyla iten diğer motosiklet sürücüsü daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise bir cep telefonunun kamerası tarafından kaydedildi.