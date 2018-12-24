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Benzini biten araca hafriyat kamyonu çarptı: 1 yaralı

İstanbul'un Şile ilçesinde yolda benzini biten araca arkadan gelen hafriyat kamyonunun çarpması nedeniyle meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
Benzini biten araca hafriyat kamyonu çarptı: 1 yaralı

Şile'de yolda benzini biten araca arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada bir kişi başından ve ayağından ağır yaralandı.

Kaza 16.20 sularında Şile Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre benzini biten otomobil sürücüsü yolun sağına yanaşarak aracı park etti. Bu sırada Ömerli istikametine ilerleyen bir hafriyat kamyonu, park halindeki otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazanın yaşandığı anda aracın önünde bekleyen araç sürücüsü hafriyat kamyonunun altında kaldı. Araç ise çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlandı. Yaralı adama ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi geldi. Ardından tesadüfen yoldan geçen bir doktor aracından inerek yaralı adamı güvenli bir şekilde hafriyat kamyonun altından çıkardı. Bu sırada yaralının kardeşi sinir krizi geçirdi. Şok geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Başından ve ayağından ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
  1. İstanbul
  2. Şile
  3. trafik kazası
  4. Benzini biten araca hafriyat kamyonu çarptı

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