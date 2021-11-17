Benzine zam yolda

Akaryakıtta LPG'ye yapılan 25 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine de zamlar bekleniyor. Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin akabinde akaryakıt sektörü kaynakları benzinde cuma gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu söyledi. Kaynaklar, benzine 48 ila 52 kuruş arası zam bekliyor.

LPG'de gözler kurda

Sektör kaynakları motorinde ve LPG'de ise fiyat artışının doların seyrine göre belli olacağını ifade etti. Kaynaklar yarın Merkez Bankası toplantısı sonrasında dolar/TL kurunun 10 TL civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti. Buna karşın kurun 10,30 TL ve üstü kapanış yapması ve ürün fiyatının düşmemesi durumunda motorine de 33-46 kuruş arası zam gelebileceğine dikkat çekildi.