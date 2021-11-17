  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Siz benim çocuklarım gibisiniz' deyip Z kuşağına ders verdi!

Kütahya havalimanını diline dolayanlara tokat gibi cevap

Küfürbaz Lütfü, "MİT TIR’ları" davasından yargılanabilir

Etinden sütünden faydalanıyorlar... "Demirtaş'ı serbest bırakın" diye yırtınan muhalefetten iktidara iftira!

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Milletimiz gereken dersi 2023 Haziran'da verecektir.

Türkiye sınırlarını aştı! Alparslan Büyük Selçuklu dünyada 1 numara oldu

Bay Kemal'in "helalleşme" çıkışı elinde patladı! Evdeki bulgurdan da oldu

Eski telefonunuzu sakın atmayın! Hala duruyorsa bu haber tam size göre

Dünya pazarının yüzde 10’nuna hakim olmak istiyorlar: İlk kez testini yaptılar!

Gönüllü katılmasını bekliyoruz! Kılıçdaroğlu’na samimiyet testi
Ekonomi Benzine zam yolda
Ekonomi

Benzine zam yolda

Akaryakıtta LPG'ye yapılan 25 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine de zamlar bekleniyor. Benzinde yapılacak artışın 48 ila 52 kuruş arası olacağı iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 16:52:00 -
Benzine zam yolda

Akaryakıtta LPG'ye yapılan 25 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine de zamlar bekleniyor. Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin akabinde akaryakıt sektörü kaynakları benzinde cuma gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu söyledi. Kaynaklar, benzine 48 ila 52 kuruş arası zam bekliyor.

LPG'de gözler kurda

Sektör kaynakları motorinde ve LPG'de ise fiyat artışının doların seyrine göre belli olacağını ifade etti. Kaynaklar yarın Merkez Bankası toplantısı sonrasında dolar/TL kurunun 10 TL civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti. Buna karşın kurun 10,30 TL ve üstü kapanış yapması ve ürün fiyatının düşmemesi durumunda motorine de 33-46 kuruş arası zam gelebileceğine dikkat çekildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bugüne dikkat! Ünlü araştırmacı açıkladı… Altın fiyatlarındaki beklenti…
Ekonomi

Bugüne dikkat! Ünlü araştırmacı açıkladı… Altın fiyatlarındaki beklenti…

Rekorlarla gündeme gelen Altın fiyatları bugün ne kadar? 1.856 seviyesinde işlem gören altının ons fiyatında alımların güçlenmesi halinde 1...
Zelenskiy'den flaş Türkiye açıklaması: Güçlerimizi...
Dünya

Zelenskiy'den flaş Türkiye açıklaması: Güçlerimizi...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmesi sonrası "iki ülke arasındaki iş birliği silahlı güçlerimizi ku..
Dünyayı ayağa kaldıracak müjde! Uğur Şahin kanserin aşısını buldu
Sağlık

Dünyayı ayağa kaldıracak müjde! Uğur Şahin kanserin aşısını buldu

Koronavirüs pandemisinin aşısını bularak dünyayı büyük bir buhrandan kurtaran Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay