Benzine zam! İşte fiyatlar
Benzine 15 Temmuz cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.
Benzine 15 Temmuz cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzine 15 Temmuz cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.