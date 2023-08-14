Benzine zam, indirim! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2023 Pazartesi akaryakıtta tabela! İstanbul, Ankara, İzmir

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları dolar kuru ve petrol piyasındaki dalgalanmalarla değişkenlik gösteriyor. OPEC+'nın arz kararları, Fed'in para politikası, Rusya ve Çin'in uyguladığı politikalar ve makro ekonomik veriler brent petrol talebini doğrudan etkilediğinden benzin fiyatı ve mazot fiyatı için de belirleyici oluyor. Peki akaryakıt fiyatları tarafında yeni indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatları listesi...

Benzin fiyatı ve mazot fiyatı brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum petrol ürünleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar etkili oluyor.

SON ZAM MAZOT FİYATI İÇİN OLDU

11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatları 1 lira 80 kuruşluk artış yaşadı. Çin'in duraksayan ekonomik toparlanmasına ilişkin endişeler ve güçlenen doların da etkisiyle yedi haftadır yükseliş trendinde. Bu gece yarısından itibaren benzine zam bekleniyor.

BENZİNE YENİ ZAM GELİYOR

Sabah'a göre: Benzine zam geliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin fiyatı 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında artacak.

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BENZİN FİYATI 38 LİRAYI AŞACAK

Zam sonrası benzin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Benzin fiyatı, Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 14 Ağustos 2023 Pazartesi için sorgulanıyor. İşte; 14 Ağustos 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL (AVRUPA)

Motorin fiyatı: 38,34 TL

Benzin fiyatı: 36,14 TL

LPG fiyatı: 16,38 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Motorin fiyatı: 38,28 TL

Benzin fiyatı: 36,09 TL

LPG fiyatı: 15,93 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 39,00 TL

Benzin fiyatı: 36,75 TL

LPG fiyatı: 16,00 TL

ANKARA

Motorin fiyatı: 38,83 TL

Benzin fiyatı: 36,64 TL

LPG fiyatı: 16,29 TL

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