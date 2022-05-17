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Ekonomi Benzine zam geldi! İşte son fiyatı
Ekonomi

Benzine zam geldi! İşte son fiyatı

Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruş fiyat artışı yapıldı. Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 22.82 liraya yükselirken, Ankara ve İzmir'de ise 22.93 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 05:05:00 -
Benzine zam geldi! İşte son fiyatı

Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Piyasadaki bu oynaklık pompaya zam ya da indirim olarak yansıyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş arttı.

İstanbul'da 22.82 lira oldu

Zam sonrası benzin İstanbul'da 22.82 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 22.93 liraya yükseldi.

Rafineriler tarafından hesaplanıyor

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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