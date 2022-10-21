Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 21 Ekim Cuma
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaya başladı. Araç sahipleri ise sık sık güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, benzine indirim var mı?
Son bir yıldır akaryakıt fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşanmaya başladı. Bu sebeple pek çok kişi benzin, mazot fiyatlarında bir indirim olup olmayacağını araştırıyor.
Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 21 Ekim Cuma
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim yapılacak.
21 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul'da benzinin litresi 20.62 TL'ye motorin ise 27.42 TL'ye satılıyor.
Ankara'da benzinin litresi 20.77 TL'ye motorin ise 27.54 TL'ye satılıyor.
İzmir'de benzinin litresi 20.75 TL'ye motorin ise 27.56 TL'ye satılıyor.