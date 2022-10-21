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Ekonomi Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 21 Ekim Cuma
Ekonomi

Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 21 Ekim Cuma

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaya başladı. Araç sahipleri ise sık sık güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, benzine indirim var mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-21 11:14:00 -
Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 21 Ekim Cuma

Son bir yıldır akaryakıt fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşanmaya başladı. Bu sebeple pek çok kişi benzin, mazot fiyatlarında bir indirim olup olmayacağını araştırıyor.

Benzine motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 21 Ekim Cuma

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim yapılacak.

21 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi 20.62 TL'ye motorin ise 27.42 TL'ye satılıyor.

Ankara'da benzinin litresi 20.77 TL'ye motorin ise 27.54 TL'ye satılıyor.

İzmir'de benzinin litresi 20.75 TL'ye motorin ise 27.56 TL'ye satılıyor.

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