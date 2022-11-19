Benzine kallavi indirim geldi! Yeni fiyatlara bakın
Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti. Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruşluk bir indirim daha geldi.
Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.
Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruşluk bir indirim daha geldi. Fiyat değişiklikleri, pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 24.79
Benzinin litresi 21.19
Ankara
Motorin litresi 24.94
Benzinin litresi 21.37
İzmir
Motorin litresi 24.96
Benzinin litresi 21.37