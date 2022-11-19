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Ekonomi Benzine kallavi indirim geldi! Yeni fiyatlara bakın
Ekonomi

Benzine kallavi indirim geldi! Yeni fiyatlara bakın

Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti. Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruşluk bir indirim daha geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:00:00 -
Benzine kallavi indirim geldi! Yeni fiyatlara bakın

Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruşluk bir indirim daha geldi. Fiyat değişiklikleri, pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.79 

Benzinin litresi 21.19

Ankara

Motorin litresi 24.94

Benzinin litresi 21.37

İzmir

Motorin litresi 24.96

Benzinin litresi 21.37

 

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Vatanperver

Ne kadar da çok inmiş bindirirken lira indirirken kuruş
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