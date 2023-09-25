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Ekonomi Benzine indirim yolda!
Ekonomi

Benzine indirim yolda!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 16:11:00 -
Benzine indirim yolda!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile 40 liraya dayanan benzine salı gecesi indirim yapılması bekleniyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile 40 liraya dayanan benzine salı gecesi indirim yapılması bekleniyor.
Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Son olarak benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününde 1,64 TL, motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü 2,03 TL zam yapıldı.

Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre salı gecesinden itibaren çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.

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