Benzine indirim yapıldı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 16 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta indirim geldi.

Benzin fiyatı düştü

Benzinin fiyatı 1 lira 16 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

Litresi kaç lira oldu?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 3 kuruşa, Ankara'da 20 lira 20 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 21 kuruşa geriledi.