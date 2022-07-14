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Ekonomi Benzine indirim otogaza zam
Ekonomi

Benzine indirim otogaza zam

Bu geceden itibaren benzine 1 lira 54 kuruş indirim gelirken, otogaza 30 kuruşluk zam geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 03:11:00 -
Benzine indirim otogaza zam

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesi sonrası, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim geldi.

Benzine indirim geldi

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25 lira 2 kuruştan, 23 lira 66 kuruşa indi. Öte yandan Ankara'da 23 lira 78 kuruşa, 23 lira 77 liraya düştü.

Otogaz zamlandı

Gelen 30 kuruşluk zamla birlikte otogaz ise İstanbul'da 10 lira 67 kuruştan 10 lira 97 kuruşa çıktı. Öte yandan Ankara'da 10 lira 87 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 60 kuruşa satılacak.

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