Benzine indirim ne kadar? Motorin indirim fiyatı ne kadar? Güncel benzin, motorin pompa fiyatı...

Akaryakıt fiyatlarında büyük indirim: Brent petrol tarafındaki geri çekilmesiyle birlikte benzin ve motorinde indirim gelmesi bekleniyordu. Günlerdir benzine ve motorinin indirim ne kadar olacağı bir hayli merak ediliyordu. benzine ve motorine zam geldiğinde anında duyuran EPGİS bu kez petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıt indirimi konusunda pek de sessiz kaldı. Vatandaşlar ise düşen petrol fiyatları sonrası akaryakıta indirim ne zaman olacağını merak ediyordu. Gelen son dakika haberi ile araç sahipleri derin bir nefes aldı. Peki benzine ne kadar indirim geldi? Motorin indirimi ne kadar?

Benzin, motorin ne kadar düştü?

Benzine indirim ne kadar? Motorin indirim fiyatı ne kadar? İşte güncel benzin, motorin pompa fiyatı. Petrolün varil fiyatındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.

Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir'de ne kadar?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.50 TL'ye geriledi. Ankara ve İzmir'de pompa satış fiyatı 20.66 lira oldu. Brent petrolün rekor artışı sonrası sonrası motorinin litre fiyatı 22.90 lira olmuştu. Öte yandan petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel hafta içinde benzin fiyatı tarafında da indirim yapılması bekleniyor. Son günlerde tartışmaların odağındaki EPGİS indirim kararını bu kez kamuoyuna duyurmadı. İndirim akaryakıt firmalarının internet sitelerindeki pompa satış fiyatlarına yansımış göründü.