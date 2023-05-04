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Ekonomi Benzine dev indirim geliyor! Böylesi görülmedi! Araç sahipleri bayram edecek
Ekonomi

Benzine dev indirim geliyor! Böylesi görülmedi! Araç sahipleri bayram edecek

Yeniakit Publisher
2023-05-04 11:05:00 -
Benzine dev indirim geliyor! Böylesi görülmedi! Araç sahipleri bayram edecek

Bu gece yarısından itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiyor.

NTV'nin haberine göre, gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.

5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18,40 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,37 liradan satılıyor.

 

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