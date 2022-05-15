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Ekonomi Benzine çok büyük zam geliyor! Bu defaki "Yandım Allah" dedirtecek
Ekonomi

Benzine çok büyük zam geliyor! Bu defaki "Yandım Allah" dedirtecek

Petrol fiyatlarının dalgalı bir seyirde olması nedeniyle sektör kaynakları, akaryakıta yeni bir zam geleceğinin sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 12:58:00 -
Benzine çok büyük zam geliyor! Bu defaki "Yandım Allah" dedirtecek

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası uygulanan ambargolar nedeniyle bir ara 134 dolar seviyelerine çıkan brent petrol, geride kalan hafta yaklaşık 10 dolarlık bir artışla yeniden 110 dolar seviyelerine yükseldi.

Petrol fiyatlarının dalgalı bir seyirde olması nedeniyle sektör kaynakları, akaryakıta yeni bir zam geleceğinin sinyalini verdi.

Sektör kaynakları, artış nedeniyle Türkiye'de de benzinin litre fiyatına zam geleceğini belirtti. Buna göre; yeni haftanın ilk günü ile birlikte LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.

Litresi 22 lirayı aşacak

Hafta başında yapılacak yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek.

LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

 

 

 

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