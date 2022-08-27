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Ekonomi Benzine büyük indirim geliyor
Ekonomi

Benzine büyük indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken benzine indirim yapılacağı haberi geldi. Benzinin litre fiyatına 1,04 TL indirim bekleniyor. İndirim 30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 12:30:00 -
Benzine büyük indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine indirim

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Yorumlar

Davetçi

Asıl indirim mazota yapılmalı neyin kafasındasınız. Çiftçi nakliyeci kısacası ticari araç sahipleri herkes dizel kullanmıyor mu?
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