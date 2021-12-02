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Gündem Benzine 44 kuruş zam
Gündem

Benzine 44 kuruş zam

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:27:00 -
Benzine 44 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,13 liradan 9,57 liraya, Ankara'da 9,20 liradan 9,64 liraya, İzmir'de ise 9,22 liradan 9,66 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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