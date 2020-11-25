  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Benzine 37 kuruş zam
Ekonomi

Benzine 37 kuruş zam

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:28:50 -
Benzine 37 kuruş zam

İZMİR (AA) - Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 37 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi
Gündem

Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tetanos-Difteri aşısının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.
PKK'ya ağır darbe! 17 terörist öldürüldü
Gündem

PKK'ya ağır darbe! 17 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesine sızmaya çalışan 17 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay