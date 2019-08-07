Benzine 28, motorine ise 20 kuruş indirim tahmin ediliyor
Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim bekleniyor.07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki hızlı gerileme ardından akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi. Söz hususu gelişmeler ardından benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.
MOTORİNE DE İNDİRİM YOLDA
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme sebebiyle yapılacak indirimin sonrasında motorine de Cuma veya Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 15-20 kuruş indirim yapılabilir.
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