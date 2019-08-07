0553 313 94 23

Benzine 28, motorine ise 20 kuruş indirim tahmin ediliyor

Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim bekleniyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32
Benzine 28, motorine ise 20 kuruş indirim tahmin ediliyor

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki hızlı gerileme ardından akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi. Söz hususu gelişmeler ardından benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİNE DE İNDİRİM YOLDA

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme sebebiyle yapılacak indirimin sonrasında motorine de Cuma veya Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 15-20 kuruş indirim yapılabilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32
  1. Benzin
  2. Motorin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç kavunu uyarısı
    1. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    2. Sumbas’ta beton yol çalışması
    3. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    4. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    5. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    6. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    7. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    8. Uzlaştırma rekor kırdı
    9. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Rize'de kilosu 600 lira olan karakovan..
    11. Başkan Büyükkılıç’tan KASKİ’ye Hayırlı..
    12. Böyle anne olmaz olsun! Elini matkapla..
    13. Parkinson hastasının beynine pil..
    14. Benzine 28, motorine ise 20 kuruş..
    15. Tatvan’da öğrencilere astronomi eğitimi
    16. Kurban Bayramında et tüketimine dikkat
    17. 18 yaşındaki genç kızın korkunç ölümü
    18. Konya’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı..
    19. Bu kili meyve ve sebzelerine atan..
    20. Kaynakçılar da mesleği öğretecek çırak..
    21. Gebze zabıtasından bayram denetimi
    22. Almanya'da sanayi üretimi haziranda..
    23. Babasının tavsiyesiyle atıcılığa..
    24. Kilis'te sahte içki operasyonu
    25. (Özel) İnsanlığın 4 bin 500 sene önce..
    26. Bizim Toptan'dan ilk yarıda 10,6..
    27. Eklem ağrılarına tamamen doğal..
    28. Tuna Nehri ve ülkeleri konulu öykü..
    29. Pique: Neymar ile Barcelona transferi..
    30. Güngörenli öğrenciler robot..
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor
    AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”