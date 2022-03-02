Benzin zammı son dakika: Benzin motorin yeni zam mı geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, Motorine 96, benzine 23 kuruş indirim gelmişti. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan gerilin tüm hızıyla devam ederken, savaş en çok da petrol fiyatlarını vurdu. Petrol fiyatlarıyla birlikte akaryakıt ürünlerine de zaman zam gelmekte. Peki benzine zam var mı? Benzine yeni zam gelecek mi? Motorin ne kadar oldu? Motorin zammı son dakika var mı?