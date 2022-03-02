Benzin zammı son dakika: Benzin motorin yeni zam mı geldi?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, Motorine 96, benzine 23 kuruş indirim gelmişti. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan gerilin tüm hızıyla devam ederken, savaş en çok da petrol fiyatlarını vurdu. Petrol fiyatlarıyla birlikte akaryakıt ürünlerine de zaman zam gelmekte. Peki benzine zam var mı? Benzine yeni zam gelecek mi? Motorin ne kadar oldu? Motorin zammı son dakika var mı?
EPGİS tarafından yapılan son açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarına 1 Mart gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde indirim uygulanacak. EPGİS akaryakıta indirim açıklaması şöyle:
"01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT, Motorinde 96, Benzinde 23 KRŞ/LT. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Benzine, motorini zam mı var?
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; 3 Mart itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam bekleniyor.
İstanbul, Ankara İzmir benzin fiyatı
Gelen indirimler sonrası Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inmişti.