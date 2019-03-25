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"Benzin zammı haberleri asılsız"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz:- "Bazı basın yayın organlarında çıkan benzine zam yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır"- "Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil"

25 Mart 2019 Pazartesi 14:12
"Benzin zammı haberleri asılsız"

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan benzine zam yapılabileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Bazı basın yayın organlarında çıkan benzine zam yapılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil. Ülkemiz seçim arifesinde…Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Manipülatif haberler hem ülke ekonomimizi hem de milletimizin moralini olumsuz yönde etkiler. Biz, gerek basın mensuplarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu tip kaynağı belirsiz, iyi niyetten uzak ve maksatlı haberlere itibar etmemelerini bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:12
  1. benzin
  2. EPDK
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