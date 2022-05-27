Benzin ve motorinle ilgili flaş gelişme! Yok artık
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Dün gelen ve gece yarısından itibaren pompaya yansıyan zamla birlikte İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 liradan satılıyor. Öte yandan yarından itibaren geçerli olacak yeni bir zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki artışlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam sağanağına yol açtı. Gece yarısı gelen okkalı zammın ardından 28 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Gece yarısı gelen son zamlar ise bugün pompaya yansımış durumda. Motorinin litresi 1,38 TL benzinin litresi ise 1,43 TL zamlandı.
Zamlar sonrası benzin ve motorin fiyatları şöyle oldu:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 24,31 satılıyor.
LPG litre fiyatı ise 11,62 lira seviyesinde satışa sunuluyor.