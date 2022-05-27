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Ekonomi Benzin ve motorine zam
Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 38 kuruş arttı. Zammın ardından benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 01:29:00 -
Benzin ve motorine zam

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün LPG'ye gelen 37 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin ve motorine zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 38 kuruş arttı.

Motorin ve benzin kaç lira oldu?

Zammın ardından İstanbul'da 22,86'ya satılan benzinin litresi 24,31'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22,97'den 24,42'ye çıktı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 22,09'dan 23,47'ye, Ankara'da 22,18'den 23,56'ya, İzmir'de 22,19'dan 23,57'ye yükseldi.

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