Benzin ve motorine indirim var mı? Güncel benzin ve motorin ne kadar? 24 Mayıs 2022 anlık akaryakıt fiyatları

Rusya ve Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın kabusu olan koronavirüs salgınında gerileme sürerken şimdi de maymun çiçeği virüsü patlak verdi. Özellikle de Avrupa ülkelerinde ve ABD’de vakaların bir hayli artmasıyla birlikte koronadan sonra şimdi de maymun çiçeği virüsü endişesi piyasaları tedirgin etmeye başladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar kuru ve altın fiyatları sonrası hem petrol hem de akaryakıt fiyatları da yine merak edilen konular arasında.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarının yükselmesine paralel olarak akaryakıt fiyatlarına da zam gelmekte. Brent petrolün düşmesiyle birlikte de motorin ve benzine indirim gelmekte.

Benzin ve mazota indirim var mı?

Son olarak; 21.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirim meydana gelmiş, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansımıştı.

Bu indirimin ardından benzin ya da motorin grubunda fiyatlarda an itibariyle herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,86 satılıyor.