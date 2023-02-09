Benzin ve motorine indirim geldi mi? 9 Şubat Perşembe güncel akaryakıt fiyatları: Brent petrol, LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Petrol piyasalarındaki dalgalanma devam ediyor. Brent petrol fiyatları yeniden 85 dolar seyrinde alıcı buluyor. Ham petrol ise bugün 78 dolar civarından işlem görüyor. Vatandaşlar dün pompaya yansıyan benzin ve motorin indiriminin ardından bugün de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik var mı merak ediyor. Peki, Bugün Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte, 9 Şubat Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.