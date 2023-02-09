Benzin ve motorine indirim geldi mi? 9 Şubat Perşembe güncel akaryakıt fiyatları: Brent petrol, LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Petrol piyasalarındaki dalgalanma devam ediyor. Brent petrol fiyatları yeniden 85 dolar seyrinde alıcı buluyor. Ham petrol ise bugün 78 dolar civarından işlem görüyor. Vatandaşlar dün pompaya yansıyan benzin ve motorin indiriminin ardından bugün de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik var mı merak ediyor. Peki, Bugün Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte, 9 Şubat Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
Petrol piyasalarındaki dalgalanma devam ediyor. Bugün Brent petrol 85 dolar, ham petrol 78 dolar seviyelerinde alıcı buluyor. Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor.
Son gelen akaryakıt indirimi 8 Şubat Çarşamba günü itibarıyla motorin ve benzin grubuna yansıdı. Akaryakıta gelen çifte indirimin ardından yeni bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.
İşte, 9 Şubat Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları.
Güncel Brent Petrol Fiyatı
Brent petrol, 9 Şubat Perşembe sabahı 85,18 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 85,10 dolardı.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Anadolu yakasında:
Benzinin litre fiyatı 19,70 TL
Motorinin litre fiyatı 19,93 TL
LPG litre fiyatı 11,73 TL
İstanbul Avrupa yakasında:
Benzinin litre fiyatı 19,75 TL
Motorinin litre fiyatı 20,01 TL
LPG litre fiyatı 11,99 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 20,05 TL
Motorinin litre fiyatı 20,28 TL
LPG litre fiyatı 11,99 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 19,95 TL
Motorinin litre fiyatı 20,38 TL
LPG litre fiyatı 11,76 TL
Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.