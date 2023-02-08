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Ekonomi Benzin ve motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 20 liranın altını gördü
Ekonomi

Benzin ve motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 20 liranın altını gördü

Dün gelen haber ile (motorin) mazot ve benzin fiyatı için indirim yapılacağı öğrenilmişti. Akaryakıt fiyatları için 1 liranın üzerinde yapılan indirim gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıdı. Böylece litre fiyatları yeniden 20 liranın altına geriledi. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin litre fiyatları kaç TL? İşte 8 Şubat 2023 Çarşamba güncel pompa fiyatları…

Yeniakit Publisher
2023-02-08 08:58:00 -
Benzin ve motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 20 liranın altını gördü

3 gün peş peşe gelen indirimlerle litresi toplamda 2.33 TL gerileyen motorin, böylece geçtiğimiz yıl yüzde 73 zamlanarak 30 lira seviyelerine kadar yükselmesinin ardından, uzun bir aradan sonra yeniden benzinden ucuz hale gelmişti. Bugünden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,15 TL indirim gerçekleşti.

Fiyatlar 20 liranın altını gördü

Benzin grubunda da bu gece itibarıyla fiyatlar geriledi. Benzindeki indirim ise 1,37 TL oldu.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19,75 TL'ye satılıyor.
Motorinin litre fiyatı ise 19,97 TL oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 20,00 TL
Motorin: 20,23 TL

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