Benzin ve motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 20 liranın altını gördü

Dün gelen haber ile (motorin) mazot ve benzin fiyatı için indirim yapılacağı öğrenilmişti. Akaryakıt fiyatları için 1 liranın üzerinde yapılan indirim gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıdı. Böylece litre fiyatları yeniden 20 liranın altına geriledi. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin litre fiyatları kaç TL? İşte 8 Şubat 2023 Çarşamba güncel pompa fiyatları…